Trasy nordic walking do 34 km od Niepołomic. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 23 - 24 września

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking niedaleko Niepołomic? Razem z Traseo mamy dla Ciebie garść podpowiedzi na najbliższy weekend. Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać w okolicy Niepołomic na nordic walking. Tym razem wybraliśmy trasy w odległości do 34 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking z Niepołomic

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 34 km od Niepołomic. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie. Przed drogą upewnij się, jaka będzie pogoda w Niepołomicach. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: EX238-5km-1g-krakow-bagry Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,73 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podejść: 174 m

Suma zejść: 184 m Amatorom nordic walking z Niepołomic trasę poleca Sserafin Całkiem fajna trasa wokoło zbiornika Bagry.

Uwaga - jeden trudny punkt!

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Skarby bocheńskiej architektury. SpacerowM!K Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,93 km

Czas trwania marszu: 39 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 15 m

Suma zejść: 25 m Amatorom nordic walking z Niepołomic trasę poleca Szlaki_Malopolski

Trasa stworzona w ramach projektu "Pierścień św. Kingi".

Poznaj średniowieczny rodowód Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, Dębna i Wieliczki. Zwiedzaj zabytki i pomniki przeszłości, posłuchaj legend i opowieści związanych nie tylko z osobą św. Kingi. Jeśli interesujesz się historią – zajrzyj do Vademecum średniowiecznego. Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w Małopolsce (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu małopolskich miast). W ramach projektu odbiorcy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń inspirowanych średniowieczem: interaktywnych grach terenowych, pokazach, warsztatach i wycieczkach.

Zapraszamy na wycieczkę szlakiem bocheńskich willi i rezydencji, będących świadectwem świetności miasta.

Ulica Regis 3 stanowi pierwszy punkt na wycieczkowej liście. To tutaj w czasach średniowiecznych znajdował się Zamek Żupny. Czas spaceru: 75 min.

Opracowanie: Marta Skowrońska

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

🌲🌤️ Trasa nordic walking: XRUN Ciecień 27.08.2017 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 20,62 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 419 m

Suma podejść: 1 413 m

Suma zejść: 1 416 m XRUN poleca trasę mieszkańcom Niepołomic Ciecień XRUN - to tutaj poznacie swoje wszystkie słabości. Na pierwszych kilometrach czekają na Was dwa potężne podbiegi. Jeżeli ktoś nie "zaciągnie hamulca ręcznego" może go to drogo kosztować w dalszej części biegu. Urozmaicona trasa początkowo prowadzi szerokimi drogami leśnymi i szlakami turystycznymi, aby później zamienić się w trudne odcinki przełajowe pokryte kamieniami, błotem i liśćmi. Początkowo będziecie biegli w jasnym i przejrzystym lesie ab po kilku kilometrach przedzierać się przez ciemną leśną gęstwinę.

Bieg wymęczy Was nie tylko fizycznie ale też sprawdzi Wasza wytrzymałość psychiczną. Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

