Spacer do 34 km od Niepołomic. Urokliwe ścieżki na weekend 29 - 30 lipca

Ścieżki spacerowe w okolicy Niepołomic

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,35 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 196 m

Suma zejść: 201 m

Spacerowiczom z Niepołomic trasę poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych

Trasa biegowa, poprowadzona tak, aby uniknąć świateł, a zarazem zwiedzić ciekawie miasto.

Startujemy na początku krakowskich Błoń, później kierujemy się do parku Jordana. Następnie z niego wybiegamy i biegniemy do Bielańsko-Tynieckiego Parku krajobrazowego, znanego po prostu jako Lasek Wolski.

Tam przemieszczamy się po ścieżkach - tutaj należy dokładnie korzystać z tracka, ponieważ ścieżek w lasku jest bardzo dużo i łatwo jest się zgubić!

Trasa poprowadzona jest tak, aby w następnej kolejności podbiec pod Kopiec Kościuszki. Następnym etapem jest zbieg na Salwator, skąd udajemy się wzdłuż Rudaw z powrotem na Błonia, którymi wracamy do naszego punku wyjścia.