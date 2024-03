Ścieżki nordic walking do 34 km od Niepołomic. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 30 - 31 marca

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking niedaleko Niepołomic? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść podpowiedzi na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać w okolicy Niepołomic na nordic walking. Na ten weekend znaleźliśmy trasy w odległości do 34 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Nordic walking z Niepołomic

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 34 km od Niepołomic. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo odpowiada również Tobie. Przed drogą upewnij się, jaka będzie pogoda w Niepołomicach. W sobotę 30 marca według prognozy pogody ma być 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 24 marca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 8°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 59%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: 6. Bieg Fundacji Tesco Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,99 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 86 m

Suma zejść: 83 m Amatorom nordic walking z Niepołomic trasę poleca Trasy.gps

Bieg Fundacji Tesco - trasa biegu głównego na 10 km. Start 26.08.2017 o godzinie 12.30 na bulwarach wiślanych. Trasa biegu jest zróżnicowana krajobrazowo – biegnie bulwarami Wisły oraz przez tereny zielone krakowskiego Zwierzyńca. W połowie trasy – na ul. Malczewskiego na biegaczy czeka małe wyzwanie – podbieg pod Diabelski Most

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Niepołomicach

🌲🌤️ Trasa nordic walking: XRUN Kornatka ZIMA 19.02.2017 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 17 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 217 m

Suma podejść: 448 m

Suma zejść: 463 m XRUN poleca trasę mieszkańcom Niepołomic Trasa jest bardzo urozmaicona. Mimo 17 km długości zawiera w sobie całą kwintesencję biegów górskich. Nawierzchnia również jest zróżnicowana - od utwardzonych dróg leśnych po wąskie ścieżki z luźnymi kamieniami.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Dobczyce Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,39 km

Czas trwania marszu: 54 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 80 m

Suma zejść: 81 m AirWrona poleca trasę mieszkańcom Niepołomic Walentynki, piękna pogoda i wolna niedziela. Pomysł na wycieczkę - Dobczyce. Małe miasteczko położone 20km na południe od Krakowa swoją historią sięgającą XIII w. zachęciło do odwiedzin. Pierwszą informacją, która można znaleźć na temat Dobczyc jest to, że znajduje się tam zamek. Po dalszej analizie okolicy okazało się, że nie tylko twierdza jest tam obiektem wartym zobaczenia, ale po kolei... Trasę zaczynamy z ostatniego przystanku busa (Darbus), którym dojedziemy z Krakowa. Wracamy się kawałek do Rynku, gdzie ukazują się nam pierwsze warte uwagi miejsca. Po prawej stronie od wylotu ulicy Jagiellońskiej widzimy Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. Na przeciwko wyrasta przed nami zabytkowa wieża OSP, która od balkonu po czubek prezentuje się bardzo dobrze, jednak zawieszone poniżej reklamy szpecą fasadę całego budynku. Dalej kierujemy się w lewo, gdzie docieramy pod figurę Św. Floriana. Stąd możemy zobaczyć w całej okazałości rynek dobczycki - niestety jest on "oblepiony" reklamami. Na końcu "placu" kierujemy się w prawo najpierw w ulicę Kasztelana Dobka, następnie w Kazimierza Wielkiego.

Po kilkuminutowym podejściu ukazują się nam schody do Starego Miasta, które doprowadzą nas na wzgórze, po drodze mijając kilka ciekawych miejsc. Pierwsze z nich to Cmentarz Jeleniec, spod bramy którego możemy zobaczyć drugi cmentarz na przeciwległym wzgórzu oraz mocno ograniczoną panoramę miasta. Nieopodal wejścia (prawie na przeciw) znajduje się umieszczona w bloku skalnym płaskorzeźba Chrystusa. Wchodząc dalej ujrzymy pomnik przyrody - lipę Marysieńka, w której ukryto kapliczkę z figurą Matki Boskiej. Jeszcze kilka kroków i szczyt schodów, przy którym "wyczekują" na nas Św. Jan Nepomucen oraz Najświętsza Maria Panna. Po lewej stronie od figur stoi zabytkowa dzwonnica z trzema dzwonami, z których jeden pamięta czasy XVI wieku.

Od jakiegoś czasu widzimy biały budynek pokryty dachem z czerwonej dachówki. Jest to Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, do którego niestety nie było dostępu. Tuż za nim znajduje się Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego oraz Zamek Królewski. Obie atrakcje są czynne od kwietnia do października, zatem ich wnętrz nie uświadczyliśmy. W pobliżu znajdujemy niewielką górkę, z której rozciąga się nam świetny widok na Jezioro Dobczyckie, spiętrzającą go tamę oraz beskidzkie szczyty, po drugiej stronie widok na Pogórze Wielickie. Chwila odpoczynku na ławce, podziwianie widoków, kilka fotek i ruszamy dalej.

Schodzimy ścieżką w dół w nadziei wejścia na koronę tamy. Dochodzimy jednak pod małą elektrownię, spod której mamy doskonały widok na zaporę. Aby pospacerować po niej należałoby wrócić do głównej ulicy, przejść przez most nad Rabą i skierować się w lewo. Pokręciwszy się trochę w okolicach rzeki wracamy ulicą Podgórską do centrum po drodze mijając miejscowy klub Raba Dobczyce. Wycieczkę kończymy pod wspomnianym na początku Kościołem Matki Bożej. Mimo, że trasa krótka, w jej przebiegu możemy znaleźć wiele ciekawych miejsc. Jeśli dysponujemy samochodem, to możemy to małe małopolskie miasteczko połączyć z oddalonymi niedaleko Myślenicami, w których znajdziemy kilka wartych uwagi zabytków. Byłbym zapomniał, jedyną oznaką zimy (a raczej jej resztkami) była sterta śniegu wymieszanego z ulicznym brudem.

Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.