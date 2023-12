Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Niepołomicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Nadmierna prędkość, brawurowa jazda, pijani kierowcy i wyprzedzanie na pasach. Szczególnie kierowców popełniających to ostatnie wykroczenie upatrzył sobie policyjny dron latający nad zakopianką. Jedna akcja ostrzegawcza już się odbyła. Zapewne małopolska policja powtórzy ją w czasie świąt, czyli wzmożonego ruchu na drogach Małopolski, w szczególności na tej najważniejszej, zakopiance.

W Krakowie Sylwestra na Rynku Głównym nie będzie. W zamian miasto zaprasza na bale i mniejsze imprezy noworoczne. Mimo to znajdą się pewnie tradycjonaliści chcący puszczać fajerwerki. Z pomocą dotyczącą tego jak to robić przychodzi Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej. Zapewnia ona też, że polskie fajerwerki są bezpieczne, a ich rynkowa wartość oceniana jest na ok. 700 mln złotych rocznie.