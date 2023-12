Przegląd prasy z Niepołomic. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12, w Niepołomicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Niepołomicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami”?

Prasówka Niepołomice 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Niepołomicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadki pod Krakowem. Przyszła zima i problemy kierowców oraz drogowców. Śliskie drogi, trudne warunki i dużo kolizji”?

📢 Przesiadka na szybką kolej i autobusy dowozowe. Komunikacja dla milionów pasażerów dojeżdżających do Krakowa i okolicznych miast Zakorkowane drogi wlotowe do Krakowa i długi czas przejazdów sprawiają, że mieszkańcy podmiejskich gmin i powiatów muszą przesiąść się na komunikację kolejową i autobusy aglomeracyjne. Najwięcej szczęścia mają ci, którzy mogą korzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie są trzy linie tej kolei podmiejskiej. Jedna z nich za tydzień zostanie wydłużona z Przeciszowa do Oświęcimia. Co istotne samorząd wojewódzki rozwija też sieć linii autobusowych, które dowożą mieszkańców z odleglejszych miejscowości do przystanków kolejowych i parkingów, na których można się przesiadać i jechać komunikacją publiczną. Tekst jest częścią naszej akcji "Po pierwsze komunikacja".

📢 Jedyne takie trasy do jazdy na sankach w Małopolsce. SankoLandia w Muszynie Złockim zaczyna sezon zimowy SankoLandia to alternatywa dla tych, którzy nie jeżdżą na nartach czy snowboardzie, a chcę poszaleć na śniegu. Dwie trasy o długości 2 i 3 kilometrów do zjazdu na specjalnych sankach wytyczono na zboczach Kotylniczego Wierchu w Muszynie Złockiem. To jedyna w Małopolsce tego typu atrakcja, która w niedzielę (3 grudnia) rozpoczyna sezon zimowy.

Prasówka 4.12 Niepołomice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

