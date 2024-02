Przegląd prasy z Niepołomic. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.02.2024

W ramach odbywających się ćwiczeń STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 z udziałem polskich żołnierzy będą miały miejsce przejazdy kolumn wojskowych. "W ramach ćwiczeń, do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych i innych" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy muszą się więc liczyć z utrudnieniami. Dotyczy to także tras w Małopolsce.