Przegląd prasy Niepołomice 28.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Niepołomicach

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 20.08 a 26.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży ZDJĘCIA [27.08.2023]”?

Ostania doba była w Małopolsce bardzo niespokojna pod względem pogody. Najpierw ostrzeżenie o burzach z gradem trzeciego stopnia dla 3 powiatów (oświęcimski, suski, wadowicki). Przez Małopolskę przechodzi front, który generuje ponad 900 interwencji strażaków i brak prądu dla ok. 60 tys. odbiorców. Zjawisko kończy się, a meteorolodzy wydają kolejne ostrzeżenia, również trzeciego – najwyższego – stopnia dla 15 małopolskich powiatów, a dla pozostałych – stopnia drugiego. Przewidywane były nawet opady gradu i trąby powietrzne.

Prasówka 28.08 Niepołomice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Po wygranej z ŁKS 2:1 w sobotnim spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy trener Tomasz Tułacz odniósł się w pierwszej kolejności nie tyle do przebiegu meczu, co wydarzeń, które go poprzedzały. Puszcza miała bowiem problem z dotarciem na stadion Cracovii po tym, jak zepsuł się klubowy autokar. Z pomocą pospieszyli działacze ŁKS i spotkanie mogło rozpocząć się w terminie.