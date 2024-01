Przegląd prasy 3.01.2024 Niepołomice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Niepołomic

W jednej z posesji w gminie Wieliczka odbywała się impreza domowa, w której uczestniczyło około 10 osób. Gdy domówka dobiegała końca i goście wychodzili, pojawił się mężczyzna z bronią i wycelował do gospodarza obiektu. Postrzelił go i uciekł. Policjanci namierzyli sprawcę. Okazało się, że wyjął broń, bo był zazdrosny o dziewczynę uczestniczącą w zabawie.

Z policyjnych statystyk wynika, że na małopolskich drogach w cały ubiegłym roku doszło do ponad 2,2 tys. wypadków, w których śmierć poniosło 117 osób. To aż o 15 śmiertelnych ofiar więcej niż w 2022 r. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali ponad 1,5 praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h.

Za to, czy w swoim mieście czujemy się bezpiecznie odpowiada kilka czynników. Jest to nie tylko liczba popełnianych na danym terenie przestępstw, ale także to, w jaki sposób z ich wykrywalnością radzi sobie policja. Powiaty, w których odnotowano największą przestępczość w Małopolsce, to powiat nowosądecki i brzeski. To w nich znajduje się najwięcej miast ujętych w poniższym zestawieniu. Zobacz ranking najmniej bezpiecznych miast w Małopolsce w oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku. Tu popełnia się najwięcej przestępstw.