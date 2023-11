Przedszkola w Niepołomicach. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Niepołomicach?

Gdzie możesz znaleźć informacje o rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Niepołomicach działają zgodnie z przepisami, które zapisano w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń . Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które chodziły do konkretnej placówki już wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce .

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Niepołomicach?

Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna w sferze rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, dziecko uczęszczając do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.