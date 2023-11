Prasówka z października 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Niepołomicach? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Niepołomic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę”?

Przegląd października 2023 w Niepołomicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kultowe perfumy damskie na jesień i zimę. Jakie zapachy wybrać? Zapachy dla kobiet na jesień i zimę Za oknem jesień. Powoli zmieniamy swoje garderoby i przygotowujemy się na ochłodzenie. Jesień i zima to także zmiany w kosmetyczkach. Używamy kremów chroniących przed mrozem i znacznie częściej sięgamy po ochronne kosmetyki. Wiele kobiet decyduje się także na zmianę zapachu swoich perfum. Kiedy wiosną i latem królowały owocowe i świeże zapachy jesień i zima ma inne preferencje. O tej porze roku swoje pięć minut mają perfumy znacznie cięższe, słodkawe, a nawet te z nutą zapachów korzennych. Jakie więc perfumy wybrać na jesień i zimę? Przejdź do galerii i poznaj najpiękniejsze perfumy damskie na jesień i zimę, które zachwycają od lat. 📢 Wróg po śmierci przestawał być wrogiem. Cmentarze wojenne z I wojny to świadkowie historii i pięknie położone miejsca, zobacz Zaciekłe walki - ogromne straty w ludziach. Ponad 100 lat temu, na frontach I wojny światowej żołnierze ginęli masowo. Walczono nie na swojej ziemi, daleko od domu. Polityka i wojna rzuciła na tereny dawnej Galicji żołnierzy różnych narodowości z całej Europy. Wielu z nich pozostało już na zawsze. Teraz te cmentarze są w różnym stanie, ale łączy je jedno - nie ma tu bliskich, którzy by dbali o groby. Dlatego pamiętajmy o nich, zapalmy znicz pamięci.

📢 Potrąceni matka i dwuletnie dziecko. Film mrożący krew opublikowali policjanci z Wieliczki, wózek z dzieckiem obrócił się nad przejściem Przerażające zdarzenie miało miejsce w centrum Wieliczki na ul. Mickiewicza. Na oznakowanym przejściu dla pieszych potracona została matka i jej malutkie dziecko w wózku. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 30 października, około godz. 13. Potrącona została 40- letnia kobieta i jej dwuletnie dziecko. Cudem dziecko i matka nie doznali poważnych obrażeń.

Prasówka listopad Niepołomice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Niepołomic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skarbówka wystawiła na licytację piękny dom w Kościelisku z widokiem na Tatry. Prawdziwa gratka. A cena? Urząd Skarbowy w Zakopanem 25 października zlicytuje część kompleksu mieszkalno-użytkowego o podwyższonym standardzie w malowniczym Kościelisku, tuż przy Zakopanem. To dom z widokiem na Tatry. Cena wywoławcza to nieco ponad 1,6 mln zł za więcej niż 110 m2. Licytacje prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) to okazja do zakupu przedmiotów i nieruchomości po korzystnej cenie

📢 Literackie gwiazdy w Krakowie. Sprawdź, kto przyjechał na Targi Książki 2023 edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie już trwa. Sprawdźcie, kogo w tym roku można będzie spotkać, poprosić o autograf, z kim zrobić pamiątkowe zdjęcie. 📢 Zofia Jastrzębska prywatnie. Tak żyje gwiazda serialu Infamia, która rolą Gity rzuciła na kolana cały świat. Lubi podróże i… surfowanie! Zofia Jastrzębska wdarła się z przytupem do filmowego świata. Doskonałą rolą Gity w popularnym serialu Netflixa – Infamia, zachwyciła cały świat. Krytycy nie mogą nachwalić jej kreacji głównej postaci, a serial stał się tegorocznym hitem. Jaka prywatnie jest pochodząca z Krakowa Zofia Jastrzębska? To pewna siebie filigranowa brunetka, która uwielbia podróże, jazdę na snowboardzie oraz… surfowanie. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak żyje na co dzień wschodząca gwiazda Netflixa!

📢 Ceny chryzantem w doniczce 2023. Hurtowo u producenta płacimy mniej. Ile za wielkokwiatowe lub drobne chryzantemy? Trwa szczyt sezonu dla producentów chryzantem, którzy ceny hurtowe mają zdecydowanie niższe od tych sprzedawanych przed cmentarzami. Od kilku lat podbijają nasze ogródki, tarasy i balkony w jesiennych dekoracjach. Kwiat przestał kojarzyć się już tylko z cmentarzem, choć nadal chętnie kupujemy grubo i drobnokwiatowe chryzantemy na 1 listopada. Doniczkowe i cięte, wysokie i karłowe w szeregu kolorów do wyboru. Poznaj ceny chryzantem za doniczkę lub sztukę. 📢 Niezwykłe zamki i ruiny w okolicy Krakowa! To prawdziwa podróż w czasie Małopolskę zdecydowanie można nazwać królestwem zamków. W samej stolicy województwa, kryje się najpopularniejszy zamek w Polsce. Jeśli lubicie miejsca które mają duszę, a dodatkowo skrywają niezwykłe historie to przedstawiamy zestawienie niezwykłych zamków ruin w okolicy Krakowa. Zwiedzanie tych miejsc to prawdziwa podróż w czasie! O tej porze roku wyglądają jeszcze piękniej niż zawsze. Zobaczcie sami gdzie udać się na krótki wypad!

📢 Nie żyje Wanda Półtawska. Świadek historii, lekarka, przyjaciółka Jana Pawła II za kilka dni skończyłaby 102 lata W nocy z 24 na 25 października w Krakowie zmarła Wanda Półtawska – lekarz psychiatra, współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II, była więźniarka niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. 2 listopada skończyłaby 102 lata. W 2016 r. Wanda Półtawska została odznaczona Orderem Orła Białego. W maju ubr. Wandzie Półtawskiej przyznano tytuł Honorowej Obywatelki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 📢 Przegląd tygodnia z 22.10.2023 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 15.10 do 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie żyje Jan Flasza, emerytowany dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, miał 71 lat”?

📢 Nie żyje Jan Flasza, emerytowany dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, miał 71 lat W sobotę 21.10. rano zaledwie dwa lata po przejściu na emeryturę zmarł Jan Flasza, wieloletni dyrektor Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, wybitny historyk specjalizujący się w dziejach Bochni i regionu. Był człowiekiem niezwykle cenionym w lokalnej społeczności, zarówno za sprawą ogromnej erudycji, jak i kultury osobistej. W czerwcu skończył 71 lat. 📢 Inwestycje PKL w Krynicy-Zdroju za miliony. Nowa trasa narciarska i kolejka, która przewiezie 2400 osób na godzinę na Jaworzynie Krynickiej W sezonie zimowym 2023/2024 na fanów białego szaleństwa czeka wiele udogodnień i nowych atrakcji w ośrodku narciarskim na Jaworzynie Krynickiej. PKL inwestuje kilkaset milionów w rozbudowę tego miejsca. W okresie świąteczno-noworocznym dostępna będzie już nowa trasa i szybka kolejka czteroosobowa.

📢 Biskup Damian A. Muskus dzięki znalezionej pracy dorzucił do skarbonki chorej Kamilki z Nowego Targu 25 tysięcy. Na tym nie koniec Jakiś czas temu informowaliśmy na naszych łamach, że krakowski biskup Damian Muskus szuka pracy. Jak się okazało pracę znalazł przy zamiataniu liści czy strzyżeniu trawników i żywopłotów na małopolskich plebaniach i w prywatnych domostwach. Teraz poinformował, że dzięki akcji udało się zebrać 25 tysięcy, które zasilą konto zbiórki na leczenie Kamilki z Nowego Targu chorej na SMA. 📢 PKW ogłosiła oficjalnie ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2023! Wybory parlamentarne 2023. Wyniki głosowania zostały oficjalnie potwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą podczas wtorkowej konferencji prasowej. Wiemy, kto zwyciężył, kto ma większość i ile każdy z komitetów otrzymał miejsc w parlamencie! Jak zaznaczył przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, obwieszczenie wyborcze liczy sobie 347 stron. Jego pełna wersja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i w BiP. Tak prezentują się oficjalne i ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2023!

📢 Wybory 2023. W powiecie wielickim w każdej z gmin zwyciężył PiS. Zobacz wyniki poszczególnych partii i kandydatów W powiecie wielickim zdecydowana przewaga PiS, które odniosło znaczne zwycięstwo w każdej z pięciu gmin. A szczególnie w Gdowie, gdzie wynik PiS sięga ponad 45 proc. W tej gminie Trzecia Droga odnotowała wyższy wynik niż KO. Podobnie było w gminie Biskupice, gdzie na PiS zagłosowało ponad 44 proc. wyborców i tu również Trzecia Droga wyprzedziła Koalicję Obywatelską. 📢 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wzrosło. Można za nie kupić Fiata 126p Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze wyliczenia dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w I półroczu 2023 r., które wyniosło 7 061,52 zł brutto, co oznacza wzrost nominalny o 14 proc. rok do roku. Z analizy AAA AUTO wynika, że we wrześniu 2023 r., w przedziale 7 000 – 7 500 zł brutto, można było wybierać spośród 458 ofert sprzedaży aut na rynku samochodów używanych.

📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Łukasz Kmita wybrany na posła w okręgu 12? Małopolska będzie potrzebować nowego wojewody Łukasz Kmita, wojewoda małopolski prawdopodobnie zostanie posłem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 12 (pow. chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski i myślenicki). Z tego okręgu posłem z dużą pewnością zostaną też Filip Kaczyński i Rafał Bochenek. 📢 Wybory 2023. Wyniki sondażowe w województwie małopolskim. Która partia wygrała wybory parlamentarne w Małopolsce? Podajemy sondażowe wyniki wyborów do parlamentu w województwie małopolskim. Według wstępnych danych wybory parlamentarne 2023 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość (41,0%), przed Koalicją Obywatelska (25.3%). Frekwencja w województwie Malopolskim wyniosła 74,3%.

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

