Prasówka z Niepołomic 9.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Puszcza Niepołomice w 18. kolejce piłkarskiej ekstraklasy zagra z Widzewem Łódź. To spotkanie odbędzie się na stadionie Cracovii w najbliższy poniedziałek (11 grudnia). Trener Tomasz Tułacz liczy, że "Żubrom" uda się podtrzymać dobrą passę.

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Prasówka 9.12 Niepołomice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Matura próbna z języka angielskiego z CKE to ostatni egzamin, z którym zmierzyli się maturzyści w grudniu 2023 roku. Uczniowie do arkusza zasiedli o godz. 9.00. Na rozwiązanie zadań mieli 120 minut, a więc oficjalnie długopisy odłożyli ok. godz. 11.00. Opinie na temat grudniowej matury z angielskiego pojawiały się w mediach społecznościowych już wcześniej, ponieważ niektórzy decydowali się zakończyć egzamin z wyprzedzeniem. Komentarzem na temat poziomu trudności egzaminu podzieliła się także Elżbieta Deja, anglistka z firmy Tutlo.