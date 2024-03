Prasówka z Niepołomic 2.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To jedno z największych przedwyborczych zaskoczeń w regionie. Roman Ptak, burmistrz Niepołomic od 2009 roku nie będzie ubiegał się o szefowanie gminie w kolejnej kadencji. Wieloletni szef podkrakowskiego miasta poinformował również, że jego kandydatem na burmistrza będzie Michał Hebda, obecny wiceburmistrz Niepołomic ds. społecznych. Prócz niego walkę o szefowanie Niepołomicom zapowiedział już także radny miejski tej kadencji Marcin Migas, a według nieoficjalnych informacji w sobotę (2 marca) start w wyborach na burmistrza Niepołomic ogłosi Tomasz Tomala, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego obecnej kadencji.

Mieszanie różnych kosmetyków w jeden produkt, nazywane skincare smoothie, to kolejna moda z Tik-Toka. Według fanek trendu takie kombinacje pomogą zapewnić tak pożądaną zroszoną cerę, a także świetlistą skórę ciała. Czy aby na pewno to dobry pomysł? Sprawdzamy, co sądzą o nim dermatolodzy.