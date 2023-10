Prasówka z Niepołomic 18.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Opieńki to grzyby późnej jesieni. Ich wysyp przypada na przełom października i listopada. Świetnie nadają się na różne przetwory, m.in. do marynowania. Jednak, jeśli chcemy zbierać te grzyby, musimy wiedzieć, jak wygląda opieńka miodowa i ciemna oraz gdzie ich szukać. Trzeba także poznać gatunki, które są do nich podobne z wyglądu, ale trujące. Sprawdź, z czym nie pomylić opieniek.