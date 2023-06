Prasówka z Niepołomic 12.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Puszcza Niepołomice pokonała po dogrywce 3:2 Bruk-Bet Termalicę w Niecieczy i awansowała do ekstraklasy. „Żubry” już na stadionie w Niecieczy mogły liczyć na duże wsparcie swoich kibiców, którzy wypełnili sektor gości. Jeszcze większe świętowanie rozpoczęło się już po powrocie do Niepołomic, gdzie rozpoczęła się wielka feta z powodu historycznego awansu.

To duża niespodzianka, ale piłkarze Puszczy Niepołomice zapracowali sobie ciężko na ten sukces. Po morderczym finale baraży w Niecieczy „Żubry” wygrały po dogrywce 3:2 z Bruk-Betem Termalicą i pierwszy raz w historii awansowały do ekstraklasy. Stało się to akurat na stulecie klubu z Niepołomic.