Prasówka z Niepołomic 1.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Problem zadłużenia seniorów cały czas narasta. O prawie miliard złotych do 11,6 mld zł wzrosły w ostatnim roku zaległości seniorów. Po 18-25 latkach oraz 45-54 latkach, właśnie grupie wiekowej 65+ długi przyrastały w ostatnim czasie w największym stopniu - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK. Prawie 8 mln zł zyskały też zaległości rekordzisty, 67-latek z lubelskiego ma już ponad 88 mln zł nieopłaconych zobowiązań. Mimo, że małopolscy seniorzy nie znajdują się w czołówce najbardziej zadłużonych to i tak łączna kwota ich długów wynosi 683 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje kolejne dodatkowe spotkanie dla mieszkańców w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy autostradowej Krakowa. Dyskusja odbędzie się w czwartek 1 lutego o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Księcia Józefa 337. Projektowana inwestycja ma objąć i A4 (ok. 17,3 km, od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie), i drogę S52 (na odcinku ok. 2,5 km pomiędzy Balicami a węzłem Modlniczka). Plany GDDKiA budzą wielki sprzeciw mieszkańców.

Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.

Na Polanie Zgorzelisko w Małym Cichem powstanie ścieżka w koronach drzew. Stanie przy górnej stacji wyciągu krzesełkowego Stacji Małe Ciche. Budowa nowej atrakcji już się rozpoczęła.