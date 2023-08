Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Niepołomicach? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Niepołomic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Malediwy, Chorwacja, Prowansja, Toskania i Hawaje są w... Małopolsce! Zobaczcie, jak do nich dotrzeć 30.07.2023”?

Przegląd lipca 2023 w Niepołomicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Malediwy, Chorwacja, Prowansja, Toskania i Hawaje są w... Małopolsce! Zobaczcie, jak do nich dotrzeć 30.07.2023 Zapewne bylibyście niezwykle zdziwieni, gdybyśmy oznajmili wam, że aby na własne oczy zobaczyć Malediwy, Prowansję, a nawet Hawaje, wcale nie musicie opuszczać Małopolski. Jak to możliwe? W naszym województwie znajduje się wiele pięknych miejsc, które otrzymują "światowe" przydomki. Sprawdźcie, czy zasłużenie! 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców 30.07.2023 W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Prasówka z całego tygodnia 30.07.2023 w Niepołomicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Puszcza Niepołomice miała niewiele do powiedzenia w Białymstoku”?

Prasówka sierpień Niepołomice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Niepołomic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ośrodek Molo w Osieku niczym Hawaje. Zobacz najlepsze wakacyjne zdjęcia z Instagrama Ośrodek Molo w Osieku to jedne z najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku w Małopolsce zachodniej. Wiele osób postanowiło odwiedzić to urokliwe miejsce, by w basenach szukać ochłody. Była to także okazja do słonecznych kąpieli. Zobaczcie jak pięknie wygląda to miejsce. Turyści chętnie dzielą się zdjęciami ze swojego pobytu w Osieku na Instagramie.

📢 Puszcza Niepołomice miała niewiele do powiedzenia w Białymstoku Puszcza Niepołomice zaliczyła drugą porażkę w drugim meczu. „Żubry” tylko do pewnego momentu dotrzymywały kroku Jagiellonii w Białymstoku. Ostatecznie „Jaga” wygrała pewnie i wysoko, bo aż 4:1. 📢 Puszcza Niepołomice. W Białymstoku powalczą o pierwsze punkty W drugiej kolejce ekstraklasy Jagiellonia Białystok w sobotę o godz. 17.30 podejmie Puszczę Niepołomice. Obie drużyny przegrały na inaugurację sezonu i poszukają teraz pierwszych zdobyczy punktowych. 📢 Niebezpieczny dym z pożaru. Jak chronić się przed następstwami? Sprawdź przydatne wskazówki Pożary latem to wciąż częsty scenariusz. Wysokie temperatury, suche podłoże, ogniska, grille czy rzucone gdziekolwiek niedopałki to prosty przepis na wzniecenie ognia. Ogień i dym mogą spowodować wiele problemów zdrowotnych, a nierzadko doprowadzić też do śmierci. Jak możemy się chronić przed dymem z pożaru?

📢 Niespełna godzinę drogi od Tarnowa otwarto najnowszą atrakcję Małopolski. Kojący spacer ścieżką w koronach drzew w Ciężkowicach Gdy po otwarciu ścieżki w koronach drzew w Ciężkowicach tłok nieco zmalał, można było w pełni delektować się spacerem wśród zieleni i krajobrazów. Zobaczcie, co oferuje najnowsza turystyczna atrakcja Małopolski. 📢 Pogrzeb Michała i Aleksandra. Ofiary tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie spoczęły na cmentarzu w Wieliczce W środę 19 lipca, odbył się pogrzeb dwóch młodych mężczyzn, którzy zginęli w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim, do którego doszło z piątku na sobotę w Krakowie. 23-letni Aleksander i 24-letni Michał spoczęli na cmentarzu w Wieliczce. 📢 Uczestnicy nielegalnych wyścigów wożą śmierć po małopolskich drogach. Coraz częściej dochodzi do tragedii Małopolska policja regularnie chwali się dużą liczbą mandatów wlepionych uczestnikom nielegalnych wyścigów. Mimo licznych interwencji funkcjonariuszy piratów drogowych ścigających się po publicznych drogach nie ubywa. Kilka dni temu przy moście Dębnickim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 4 osoby. 24-letni kierowca okazał się wielkim fanem niebezpiecznej jazdy.

📢 Puszcza Niepołomice. Oto drużyna na ekstraklasę. Przedstawiamy kadrę na sezon 2023/2024. Poznajcie piłkarzy Puszczy Puszcza Niepołomice w sezonie 2023/2024 po raz pierwszy w swojej historii będzie występować w ekstraklasie. Zespół, prowadzony od ośmiu lat przez trenera Tomasza Tułacza, zadebiutuje na tym szczeblu 23 lipca, wyjazdowym meczem z Widzewem Łódź. Jak prezentuje się kadra drużyny? Przedstawiamy piłkarzy, którzy będą reprezentować niepołomicki zespół w ekstraklasie. Przesuwając zdjęcia w galerii, poznacie ich wszystkich. 📢 UOKiK przestrzega: popularne zabawki pluszowe mogą być niebezpieczne dla dzieci! Apel do rodziców W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.

📢 Śmiertelny wypadek na torach. Bardzo duże opóźnienia w kursach pociągów W czwartek (13 lipca) popołudniu otrzymaliśmy informacje od pasażerów, którzy nie mogą wydostać się z Krakowa pociągami. Niektóre kursy są opóźnione nawet o trzy godziny. Ustaliśmy, że utrudnienia spowodowane są tragicznym wydarzeniem, do jakiego doszło w rejonie stacji Kraków Mydlniki. 📢 Najlepsze kraje do życia w Europie według rankingu InterNations Planujesz poprawić jakość swojego życia w roku 2023? Szukasz najlepszego kraju dla emigrantów w Europie? InterNations, globalna społeczność dla osób mieszkających i pracujących za granicą, przeprowadziła badanie, które uwzględnia jakość życia w różnych krajach. W rankingu na 53 państwa znalazły się aż 22 kraje europejskie. 📢 Tanie loty na koniec wakacji. Błyskawiczna wyprzedaż biletów w Ryanair tylko dziś, w czwartek 13 lipca 2023. Podróż już od 60 zł Tanie loty to coś, co turyści lubią najbardziej. Popularny budżetowy przewoźnik Ryanair organizuje dziś błyskawiczną wyprzedaż biletów z terminami wylotów na koniec lata i wczesną jesień. Do Rygi można polecieć już za 60 zł, do Paryża i Wenecji za niecałe 100 zł. Wyprzedaż trwa tylko dziś, w czwartek 13 lipca 2023. Gdzie dokładnie można polecieć i za ile? Sprawdźcie, póki wyprzedaż trwa.

📢 Małopolska we wszystkich egzaminach wypada bardzo dobrze - mówi Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Dlaczego tak się dzieje? - CKE nie jest jednostką badawczą, nie prowadzi badań naukowych, ale analizy takie były prowadzone, głównie na początku lat dwutysięcznych. Wykazywano na przykład, że gminy leżące w dawnym Królestwie Kongresowym albo Galicji osiągały wyższe wyniki średnie sprawdzianu czy egzaminu gimnazjalnego niż gminy położone na terenie dawnego zaboru pruskiego, co wskazuje na jakieś historyczne podłoże zróżnicowania wyników. Wyniki badań wskazywały również na istotny wpływ tego, co jeden z badaczy nazwał "wychowaniem rodzinnym" - kapitał rodzinny, wykształcenie rodziców, średnia liczba lat edukacji - odpowiada szef CKE.

📢 Polecamy kwiaty na słoneczny balkon. Zobacz przykłady kompozycji i zainspiruj się! Sprawdź, co wybrać i jak łączyć rośliny Kwiatów, które możemy posadzić na słonecznym balkonie jest całkiem sporo. Możemy zdecydować się na jeden gatunek, kolor, albo mieszankę roślin. Zobaczcie przykłady kompozycji kwiatów, które są idealne na słoneczny balkon – wytrzymają na takim, który jest skierowany na południe lub zachód.

