Prasówka z całego tygodnia 8.10.2023 w Niepołomicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły

📢 Najciekawsze atrakcje Krakowa na jesień 2023. Co warto zobaczyć w grodzie Kraka? Podpowiadamy, co robić w weekend Kraków to miasto, które zawsze jest pełne życia i atrakcji, ale jesienią nabiera ono niepowtarzalnego uroku. To idealna pora na odkrywanie magicznych zakątków tego miejsca, z bogatą historią i wyjątkowym klimatem. Oto propozycje rzeczy, które musisz zrobić jesienią w Krakowie, by w pełni cieszyć się tą piękną porą roku. 📢 Cyberpunk 2077 otrzyma ekranizację od twórców Detektywa i Mr. Robot. CD Projekt RED ogłosił oficjalnie współpracę. Co wiadomo? CD Projekt RED ogłosił nie lada niespodziankę dla fanów, ponieważ powstanie ekranizacja live action gry Cyberpunk 2077. Co więcej, produkcję stworzy słynne studio Anonymous Content, czyli twórcy hitów Mr. Robot i Detektywa. Sprawdź, co wiadomo o filmie i na jakim etapie jest produkcja.

📢 Gaśnica samochodowa. Jak jej używać i gdzie umieścić w aucie? W świetle polskich przepisów gaśnica w samochodzie jest obowiązkowym elementem jego wyposażenia. Warto więc wiedzieć, jak jej prawidłowo używać i gdzie najlepiej ją umieścić. W przypadku wystąpienia pożaru w pojeździe znajomość tak podstawowych zagadnień może okazać się bardzo użyteczna.

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Niepołomice: pozostałe wydarzenia

📢 W Galerii Bronowice w Krakowie rozpocznie działalność nowy punkt paszportowy. Otwarcie 9 października Po raz dziewiąty w tym roku Małopolski Urząd Wojewódzki organizuje „sobotę paszportową". Ale to nie wszystko. Z inicjatywy wojewody małopolskiego Łukasza Kmity już w poniedziałek ruszy Punkt Paszportowy w Galerii Bronowice.

📢 Wojsko w Krakowie wyprzedaje atrakcyjny sprzęt. Samochody, rowery do ćwiczeń, kosiarki i łódź! Przegląd ofert Nadarza się okazja, by zostać właścicielem mikrobusa lublin, samochodu ciężarowo-osobowego honker 2000, a może jednej z kos lub kosiarek spalinowych czy fotela dentystycznego wraz z wyposażeniem. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił sprzedaż poprzetargową na pojazdy, sprzęt i przedmioty, których nie udało się sprzedać na przetargu w połowie września. Na decyzję i złożenie oferty cenowej jest czas do 26 października do godziny 11. 📢 Wieża widokowa na Wiatrówkach w Moszczenicy wyrosła ponad korony drzew. Niesamowicie wygląda z lotu ptaka! W Moszczenicy znad koron drzew na Wiatrówkach wyrosła już wieża widokowa. Zamontowana 440 metrów nad poziomem morza platforma widokowa ma 24 metry wysokości. Rozpościerają się z niej widoki nie tylko na Beskid Niski, ale też na Tatry i Bieszczady. Finał prac przewidywany jest jeszcze w tym roku.

📢 Justyna Kowalczyk-Tekieli zdradziła, na kogo zagłosuje w najbliższych wyborach parlamentarnych. To znana postać Justyna Kowalczyk-Tekieli wskazała swojego kandydata w wyborach parlamentarnych. To też były sportowiec, choć bardziej znany z telewizyjnych występów w roli eksperta i komentatora. Kto zasłużył na głos dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich? 📢 Małopolska dostała ponad 285 mln złotych z Polskiego Ładu na cztery duże inwestycje. Na liście m.in. oczyszczalnia ścieków w Myślenicach Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład jest ogromnym i kompleksowym wsparciem dla samorządów. Siódmy nabór przeznaczony na rozwój stref przemysłowych da naszemu województwu kwotę blisko 285 mln zł na cztery bardzo duże projekty proinwestycyjne - mówi wojewoda Łukasz Kmita. Chodzi o modernizację oczyszczalni ścieków w Myślenicach, budowę obwodnicy w gm. Babice czy budowę połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768.

📢 Pożar w jednej ze szkół podstawowych. Są poszkodowani. Wybuchł plecak ucznia, w którym znajdował się telefon W szkole podstawowej w Trąbkach Wielkich (woj. pomorskie) doszło do ewakuacji kilkuset uczniów i ponad dwudziestu pracowników placówki. W jednej z sal lekcyjnych wybuchł pożar. W plecaku ucznia zapalił się telefon. Są poszkodowani. 📢 Władysław Kosiniak-Kamysz: Decentralizacja władzy i wzmocnienie samorządów Trzecia Droga idzie do wyborów z przesłaniem, że - im więcej spraw będzie w rękach samorządu terytorialnego, im bardziej będzie on bezpieczny, również finansowo - tym większa jest szansa na bezpieczeństwo, rozwój i godne życie każdej polskiej rodziny – powiedział we wtorek w Łapanowie szef PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz. 📢 Oktoberfest w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Impreza w popularnej dyskotece była fest! Mamy zdjęcia To był szalona szalona sobota w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście dyskoteki bawili się podczas imprezy Oktoberfes, czyli niemieckiego święta piwa. Goście tej nocy przenieśli się do prawdziwego królestwa piwa i wszelkiego rodzaju smakołyków z grilla. Z kolei na scenie dance wystąpił zespół Topky. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Owce wracają z hal. Rozpoczynają się redyki. To najstarsza tradycja pasterska Brzęk dzwonków, setki owiec, szczekanie psów, góralski śpiew i muzyka. Jesienią kończy się wypas owiec. Bacowie zejdą ze stadami z hali, owce oddadzą gospodarzom. Tak będą wyglądały redyki w podtatrzańskich miejscowościach. Jeden z pierwszych redyków odbędzie się w Zakopanym w najbliższy weekend. A największy czeka nas w Szczawnicy - już 14 października. 📢 Obserwatorium astronomiczne w Niepołomicach gościło nocą prawie tysiąc osób. Czas na odkrywanie ciekawostek Wykłady, pokazy i obserwacje nieba przyciągały dzieci i dorosłych do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 2023 to kosmiczne miejsce odwiedziło prawie tysiąc osób. Był to także czas na nawiązanie współpracy partnerskiej z Pasażem Odkryć Centrum Nauki i Techniki w Tarnowskim Centrum Kultury.

