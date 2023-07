Prasówka z całego tygodnia 30.07.2023 w Niepołomicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

26 lipca imieniny obchodzi Anna, złóż życzenia na imieniny! U nas znajdziesz śmieszne, oryginalne i najlepsze życzenia - wierszyki i sms-y imieninowe, gotowe do wysłania SMS, Messenger, FB. Pamiętaj, Anna to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Nie zapomnij złożyć życzeń!

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.

Pożary latem to wciąż częsty scenariusz. Wysokie temperatury, suche podłoże, ogniska, grille czy rzucone gdziekolwiek niedopałki to prosty przepis na wzniecenie ognia. Ogień i dym mogą spowodować wiele problemów zdrowotnych, a nierzadko doprowadzić też do śmierci. Jak możemy się chronić przed dymem z pożaru?