Prasówka z całego tygodnia 27.08.2023 w Niepołomicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

Po wygranej z ŁKS 2:1 w sobotnim spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy trener Tomasz Tułacz odniósł się w pierwszej kolejności nie tyle do przebiegu meczu, co wydarzeń, które go poprzedzały. Puszcza miała bowiem problem z dotarciem na stadion Cracovii po tym, jak zepsuł się klubowy autokar. Z pomocą pospieszyli działacze ŁKS i spotkanie mogło rozpocząć się w terminie.