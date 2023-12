Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Niepołomicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Terminarz wybranych imprez sportowych planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 1-3 grudnia 2023 roku.

Duże opady śniegu spowodowały problemy w piątek wieczorem na podkrakowskich drogach. Na śliskich drogach doszło do kilku wypadków. Dwa zdarzenia były w m.in. gminie Liszki i jeden w Niepołomicach. A następnie kolejna kolizja i dachowanie w gminie Iwanowice. W efekcie jedna osoba została poszkodowana, rozbite samochody i utrudnienia na drodze. Kierowcy alarmują też, że na drogach jest ślizgawica, niektóre samochody mają problem z podjazdami.

Już przychodzą alerty RCB o intensywnych opadach śniegu w nocy z piątku na sobotę i przez całą sobotę. "Drogi mogą być nieprzejezdne" - czytamy. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w naszym regionie. W Krakowie może spaść nawet do 40 cm śniegu, a w Zakopanem pól metra. Ostrzeżenia będą obowiązywać praktycznie przez całą sobotę, aż do niedzielnego poranka. Wszystko za sprawą niżu "Robin" znad Alp.

Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stoik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycił domowników i gości.

Górnicy szykują się do obchodów Barbórki, które przypadają na 4 grudnia. W Małopolsce mamy kilkanaście kopalni, a w nich tysiące pracowników. Większość to odkrywkowe kopalnie, w których wydobywa się różnego rodzaju kamień. Są też wyjątkowe kopalnie turystyczne - to kopalnie soli w Wieliczce i Bochni oraz dwie kopalnie węgla kamiennego w zachodniej części województwa.