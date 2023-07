Prasówka 25.07.2023 Niepołomice. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Niepołomic

Prasówka Niepołomice 25.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek 24 lipca ostrzeżenie II stopnia o burzach z gradem dla całej Małopolski. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h punktowo do 90 km/h. Miejscami może spaść grad.