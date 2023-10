Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Niepołomicach

adres: Słomiróg 119, 32-005 Słomiróg numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Staniątki 315, 32-005 Staniątki numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Ochmanów 123, 32-003 Ochmanów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Chobot 43, 32-007 Chobot numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Zamkowa 4, 32-005 Niepołomice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Zakrzowiec 264, 32-003 Zakrzowiec numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Zagórze 170, 32-005 Zagórze numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Wola Batorska 25, 32-007 Wola Batorska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: os. Osiedle Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Sportowa 1b, 32-005 Niepołomice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Podłęże 220, 32-003 Podłęże numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Zabierzów Bocheński 465, 32-007 Zabierzów Bocheński numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Zakrzów 323, 32-003 Zakrzów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Wola Zabierzowska 1, 32-007 Wola Zabierzowska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

adres: Suchoraba 79, 32-005 Suchoraba numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 34

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Możliwość daje głosowanie korespondencyjne, czyli takie rozwiązanie, w którym wyborca otrzymuje zestaw dokumentów, dzięki któremu możliwe jest prawidłowe oddanie głosu w wyborach. Do głosowania korespondencyjnego uprawnienia mają obecnie wyborcy: