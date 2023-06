Jakie teraz występują pyłki w Niepołomicach? Sprawdź kalendarz pyleń 2023 Redakcja Naszemiasto.pl

Jakie pyłki teraz unoszą się w powietrzu? Ralf Geithe/Getty Images

Co teraz pyli? Jeśli jesteś alergikiem jest to dla Ciebie bardzo ważna informacja. W okresie pyleń alergicy muszą zwracać szczególną uwagę na pogodę. Sprawdź kalendarz pyleń oraz monitoruj stale prognozę pogody, by móc lepiej wykorzystać czas w okresie alergicznym. Jaka będzie pogoda w najbliższym czasie w Niepołomicach?