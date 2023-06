Gdzie zjesz dobre lody w Niepołomicach? Polecane miejsca w czerwcu 2023

W czasach Renesansu odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem zajadali się też wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i trudny do wykonania ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szerszą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w maszynkach. Podawano je na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Niepołomicach powstawały w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były jedynie latem, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Różnorodność rodzajów tego popularnego deseru jest duża. W czasie kiedy gości u nas lato na każdym kroku widzimy lodziarnie posiadające w ofercie lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Możemy też wybrać lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety bądź lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Lody włoskie robione są z gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy dodać polewę w różnych smakach.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi w upalne dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione samodzielnie w domu. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.