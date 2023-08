Gdzie zjesz dobre lody w Niepołomicach? Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Po wojnie zaczęto produkować lody na większą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Były serwowane na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Niepołomicach powstawały w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody można było dostać jedynie w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Także w Europie delektowali się tymi rarytasami wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny i trudny do wykonania z powodu konieczności transportu lodu z wysokich gór.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw delektować się nimi podczas upałów.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.