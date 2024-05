Gdzie na nordic walking do 34 km od Niepołomic. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 18 - 19 maja

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w pobliżu Niepołomic? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na ten tydzień. Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać z Niepołomic na nordic walking. Na ten weekend przygotowaliśmy szlaki w odległości do 34 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Trasy nordic walking z Niepołomic

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 34 km od Niepołomic. Zobacz, czy szlak polecany przez innych jest ciekawa również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź pogodę dla Niepołomic. W sobotę 18 maja według prognozy pogody ma być 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 25%. W niedzielę 19 maja zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 22°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 54%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Nowy Wiśnicz Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,92 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podejść: 184 m

Suma zejść: 185 m Amatorom nordic walking z Niepołomic trasę poleca Max_c74

Wycieczka piesza do zamku Nowy Wiśnicz.

Mimo że zamek był doszczętnie zniszczony, obecnie jest w bardzo dobrym stanie. W jego wnętrzu wystawione są fotografie obrazujące wygląd zamku sprzed lat, oprócz tego w jego salach znajdują się XIX- i XX-wieczne meble, makiety różnych zamków oraz prace plastyczne uczniów nowowiśnickiego Liceum Sztuk Plastycznych. Do zwiedzania udostępniona jest również ogromna sala balowa, sala plafonowa z pozłacanym sufitem, sala akustyczna wykorzystywana kiedyś jako miejsce spowiedzi, kaplica zamkowa oraz krypta z ekspozycją sześciu sarkofagów (w tym Stanisława Lubomirskiego).

Polecam to miejsce.

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend dla Niepołomic

🌲🌤️ Trasa nordic walking: XRUN Kornatka ZIMA 19.02.2017 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 17 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 217 m

Suma podejść: 448 m

Suma zejść: 463 m XRUN poleca trasę uprawiającym nordic walking z Niepołomic

Trasa jest bardzo urozmaicona. Mimo 17 km długości zawiera w sobie całą kwintesencję biegów górskich. Nawierzchnia również jest zróżnicowana - od utwardzonych dróg leśnych po wąskie ścieżki z luźnymi kamieniami. Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Krakowski Szlak Świętych Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,39 km

Czas trwania marszu: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 72 m

Suma zejść: 91 m Trasę do marszu z Niepołomic poleca Szlaki_Malopolski Krakowski Szlak Świętych to trasa miejska przygotowana specjalnie dla turystów – pielgrzymów. Trasa prowadzi przez 19 krakowskich kościołów i prezentuje miejsca związane z osobami uznanymi za święte lub błogosławione. Miejsca na szlaku oznaczone są specjalnymi tablicami, a turyści zainteresowani takim zwiedzaniem mają też do dyspozycji przewodnik w formacie PDF (do pobrania i wydrukowania).

Przybywając do Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa warto zwrócić uwagę na fakt, że o jego niezwykłości stanowią nie tylko zabytkowe budynki wpisane w 1978 r. na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Swoiste genius loci Kraków zawdzięcza przede wszystkich ludziom, którzy tu kiedyś żyli. Groby, niektórych z nich, ulokowane w dziewiętnastu przepięknych krakowskich kościołach, ułożyły się w „Krakowski Szlak Świętych” i zapraszają do kontemplacji nie tylko cudownej architektury miasta, ale też duchowych jego dziejów zapisanych życiem świętych biskupów, misjonarzy, kaznodziejów, królów i książąt, skromnych kapłanów, sióstr i braci zakonnych, a także tzw. ludzi świeckich. Opracowanie: Karolina Fidyk

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.