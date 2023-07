Gdzie możesz zjeść dobre lody w Niepołomicach? Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

W Renesansie odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szeroką skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Podawano je na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Niepołomicach otwierano w centrum i przy najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostać można było tylko latem, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.